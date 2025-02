Tvzap.it - Emma e Stefano De Martino, il presunto ritorno di fiamma: cosa succede tra i due

Leggi su Tvzap.it

Personaggi tv.De, ilditra i due –DeedMarrone hanno fatto sognare i fan di Amici quando, più di 10 anni fa, formarono una delle coppie più chiacchierate all’interno della scuola di Maria De Filippi. Ricordate? E tanti da sempre sperano in undi, ipotesi non così remota oggi. ( dopo le foto)Leggi anche: “Fino all’ultimo respiro”: Eleonora Giorgi, l’annuncio stringe il cuore agli italianiLeggi anche: “Ci siamo rassegnati”. Eleonora Giorgi e la malattia, le parole del figlio AndreaDe, ilditra i dueSono trascorsi più di dieci anni dal gossip che travolseMarrone,Dee Belen Rodriguez. La cantante salentina era legata da tre anni al ballerino napoletano, quando quest’ultimo perse la testa per la showgirl argentina, che a sua volta si innamorò perdutamente di lui.