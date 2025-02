Leggi su Open.online

Dopo un lungo e caloroso sostegno al sistema di verifica per “alzata di mano” di, un insoddisfattoannuncia di volerlo “”. I motivi? Principalmente due, entrambi strettamente personali e politici. Il primo riguarda la smentita delle dichiarazioni infondate disul presunto indice di gradimento del 4% per Zelensky. Secondo, le note dellanon dovrebbero considerare i sondaggi ucraini che danno Zelensky in vantaggio, accusandolo di manipolarli e dile elezioni per paura di perderle.In secondo luogo, senza fornire prove,sostiene chesia manipolato da governi e media tradizionali. Eppure, come dimostrato più volte, molte note inserite nel sistema non vengono nemmeno mostrate al pubblico perché non raggiungono il consenso necessario per segnalare un post come falso o fuorviante.