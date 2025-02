Ilfattoquotidiano.it - Elon Musk e il post in risposta a Trump con 14 bandiere: mistero sul significato. La pista dei suprematisti bianchi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Uncon 14americane in risa a un tweet del presidente Donaldriecheggiante Napoleone che recitava: “Chi salva il suo Paese non viola alcuna Legge“, in occasione del Presidents’ Day. A pubblicarlo è stato, che ha così scatenato una nuova polemica. Il miliardario sudafricano non ha spiegato il motivo del suo, ma diversi utenti hanno osservato che è stato pubblicato esattamente alle 14.14 di domenica scorsa. In molti si sono chiesti sestesse cercando di inviare un messaggio ed alcuni si spinti ad insinuare persino un possibile riferimento ai.“Qualcuno ha sottolineato che ci sono 14qui e sì, devi assolutamente scegliere di farlo”, ha osservato un utente su X. “Pubblicare 14alle 14.14 è davvero fantastico per uno che recentemente è stato accusato di essere un nazista.