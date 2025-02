Dilei.it - Elisabetta Canalis al mare, costume in stile Baywatch tra bikini e moto d’acqua

Leggi su Dilei.it

Se c’è una cosa chesa fare benissimo (oltre a essere sempre super stilosa), è godersi il relax nel migliore dei modi. E quest’anno lo ha fatto in grande, sfoggiando non solo unintero rosso in perfettostyle, ma anche un elegantissimonero che ha mandato davvero tutti in tilt., ilè un tuffo nel passatoChi non ricorda le leggendarie bagnine diche correvano sulla spiaggia con i loro costumi rossi fiammanti?ha decisamente riportato in auge quel look iconico con una versione ancora più glamour. Il suo fisico tonico e scolpito ha fatto il resto, dimostrando che losenza tempo delle lifeguard californiane sta ancora benissimo su chi sa portarlo con sicurezza e classe.Ma non è solo una questione di look.