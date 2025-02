Ilrestodelcarlino.it - Elezioni comunali, Nicola Grandi candidato sindaco di Fratelli d’Italia e Forza Italia

Ravenna, 20 febbraio 2025 - In merito alla candidatura adi, attuale capogruppo di Viva Ravenna, da parte di, interviene il coordinatore provinciale del partito di Giorgia Meloni, il consigliere regionale, Alberto Ferrero. “Nella giornata di ieri si è riunito a Roma il tavolo nazionale, composto da esponenti di tutti e tre i partiti che compongono il centrodestra - spiega Ferrero in una nota stampa -, in quella sede si è discusso delleamministrative nella nostra città. Fra il nostro partito esi è trovata una sostanziale identità di vedute sia sul progetto politico che sulproposto. Abbiamo inoltre insistito fortemente affinché anche la Lega, terza sostanzialedi governo, possa aderire ad un percorso comune anche nella nostra città.