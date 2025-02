Lanazione.it - El Sombrero di San Miniato Basso. Mezzo secolo di storia della discoteca in una sera

Leggi su Lanazione.it

San(Pisa), 20 febbraio 2025 – La notte è stata tutta color nostalgia. Come nelle attese. Del resto, il compleanno era davvero speciale. Straordinario successo di partecipazione per l’evento 50. Il longevo dancingera strapieno per l’occasione, con la presentazione del libro curato da Franco Polidori edito da Pacini di Pisa. Celebrazione del 50° anniversario di ElUnata tra canzoni, video, tanta musica e spettacolo: perché El, per, e lo è ancora oggi, è stato scena di feste, spettacoli di altissimo livello,te danzanti dove il ballo e la disco music l’hanno fatta da padrona. Introdotto da Maurizio Bolognesi, conduttore dell’evento, è salito sul palco il sindaco di SanSimone Giglioli per sottolineare ancora l’importanza del traguardo efesta che gli è stata dedicata.