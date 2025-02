Bresciatoday.it - EGM: il mercato dei capitali per le Pmi

Leggi su Bresciatoday.it

Nome in codice EGM, in altre parole Euronext Growth Milan: è il macro-tema del convegno organizzato giovedì 20 febbraio da Metriks.ai, on air dalle 10 alle 15 al Polo innovativo di Brescia, in Via delle Scuole. L'evento è pensato per valorizzare le opportunità che EGM offre alle Pmi in cerca di.