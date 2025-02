Lettera43.it - Egitto, scoperta la tomba di Thutmose II: è la prima di un faraone da Tutankhamon

sensazionale in. Nella necropoli di Tebe, un team di archeologi locali e britannici ha riportato alla luce laoriginale diII,della XVIII dinastia che regnò dal 1493 al 1479 a.C. Si tratta dellasepoltura di un sovrano individuata in oltre un secolo, da quando il team di Howard Carter trovò quella celeberrima dinel 1922. «È un momento unico per l’logia e per una più ampia comprensione della storia umana», ha spiegato alla Bbc Sherif Fathy, ministro egiziano del Turismo e delle Antichità. Commosso Piers Litherland che ha diretto i lavori sul sito: «Quando sono uscito, ho incrociato mia moglie e non ho potuto far altro che iniziare a piangere». La mummia diII era già stata rinvenuta nel 1881, in quanto spostata dalla sua sepoltura originale poiché a rischio allagamenti.