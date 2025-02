Edison chiude il 2024 con ricavi in calo a 154 miliardi e focus su energia rinnovabile

Quotidiano.net - Edison chiude il 2024 con ricavi in calo a 15,4 miliardi e focus su energia rinnovabile

l'eserciziocondi vendita a 15,4di euro, rispetto ai 18,4dell'anno precedente in conseguenza della riduzione dei prezzi medi di vendita di gas e di elettricità. Previsto un dividendo di 0,06 euro per ciascuna azione ordinaria e di 0,09 per ogni azione di risparmio. L'utile netto scende a 403 milioni di euro, con l'impatto degli accantonamenti per le attività di rigenerazione territoriale dei siti ex Mont. Il margine operativo lordo (Ebitda) si attesta a 1,71, per la prima volta composto al 55% da attività rinnovabili, flessibilità, clienti e servizi (nel 2023 rappresentavano il 43% dell'Ebitda), avvicinandosi all'obiettivo strategico di portare il contributo al 70% dell'Ebitda del Gruppo entro il 2030. Il margine operativo lordo ha risentito della riduzione dei prezzi del gas, compensata dalla robusta performance della produzioneche nelè arrivata a rappresentare il 28% del mix di generazione di