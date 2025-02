Quotidiano.net - Ecco le agevolazioni di quest'anno per gli studenti e le famiglie

Per l'in corso, sono state introdotte dal Governo una serie di misure a sostegno di, con l’obiettivo di favorire l’accesso all’istruzione, alleggerire il carico economico e promuovere l’inclusione sociale. Tra le novità principali della manovra c'è l'introduzione di un contributo per i giovani tra i 6 e i 14 anni che svolgono attività ludiche e sportive in orari extrascolastici: a beneficiare dio bonus sarlecon Isee fino a 15mila euro. Inoltre, è stato aumentato il tetto delle spese detraibili per gliche frequentano le scuole private riconosciute, che salirà da 800 a 1000 euro. Ci sarà poi un sostegno psicologico negli istituti rivolto esclusivamente ad alunni e alunne, per il quale è stato stanziato un fondo di 10 milioni. Ad aumentare sono state anche le risorse destinate al Fondo per il rimborso dell'affitto degliuniversitari fuori sede: nello specifico, il finanziamento aggiuntivo sarà di un milione per il 2025 e di due milioni annui per il 2026 e il 2027.