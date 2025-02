Liberoquotidiano.it - Ecco la frase cancellata dal sito della segreteria di stato Usa, ira della Cina: esplode un caso enorme

Un segnale in apparenza minimo, ma il Dipartimento diha cancellato dalla sua pagina web la«non appoggiamo l'indipendenza di Taiwan». Di recente erareso noto che Taiwan ha firmato un accordo in base al quale militari Usa rimarranno sull'isola per due anni per addestrare le sue truppe. Giorni dopo, si è saputo che l'isola aveva attivato un piano di sicurezza senza precedenti per proteggere i suoi cavi sottomarini. La rispostaè stata un'esercitazione, gli Stati Uniti hanno poi mandato due navi da guerra. lacontrorisposto inviando prima nello stretto 62 aerei, poi 41 jet e 9 navi da guerra attorno all'isola. Adesso gli Usa manifestano il loro appoggio in maniera apparentemente molto meno complicata ma con conseguenze dirompenti. Il documento aggiornato menziona anche la cooperazione di Taiwan con il Pentagono in materia di tecnologia e semiconduttori e ribadisce il sostegno degli Stati Uniti all'inclusione di Taiwan nelle organizzazioni internazionali «ove applicabile».