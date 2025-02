Ilrestodelcarlino.it - Ecco CoopAbitare, affitti a canone ’tutelato’

A Bologna e nella sua area metropolitana nasce, una cooperativa nata per offrire stabilità ai proprietari immobiliari, spesso penalizzati da morosità, difficoltà di gestione epagati in ritardo, e per dare nuovo slancio al mercato delle locazioni. "La cooperativa si propone di aiutare concretamente i proprietari e di rimettere sul mercato l’11% di immobili attualmente sfitti in città, nonostante l’elevata richiesta", spiega Alberto Zanni, presidente nazionale di Confabitare e ora presidente della cooperativa. Il modello disi basa su una gestione cooperativa che coinvolge direttamente i soci-proprietari: "Chi aderisce affida il proprio immobile alla cooperativa, che si occupa poi della sublocazione. Se l’inquilino smette di pagare – prosegue Zanni – la cooperativa garantisce comunque al proprietario il pagamento regolare dell’affitto, aconcordato, sollevandolo da qualsiasi rischio.