Ecco come il pane è stato al centro della ribellione politica Storie di insurrezioni popolari e assalti ai forni

C’è un termine francese, jacquerie, che anche se oggi non è di uso comune, a un certo punto è entrato nel nostro vocabolario e ci è rimasto. È una parola che si porta dietro un discreto fascino, non tanto perché alle sue spalle si muove una brulicante aneddotica (non è vero: anche e forse in buona parte per questo), quanto perché,altre parole sue simili, è poco comune ma ha avuto uno straordinario successo, ha travalicato epoche e luoghi, e si porta appresso tutta una serie di illuminanti spiegazioni sul nostro passato e sul nostro presente. In senso ampio, con jacquerie si intende l’insurrezione popolare non organizzata: originariamente il termine indicava nello specifico l’insurrezione antifeudale dei contadini (e ancora più nello specifico la rivolta deflagrata nell’Oise nel 1358), che in Francia venivano chiamati dalla nobiltà con il nome sprezzante di «Jacques Bonhomme», che noi tradurremmo in italiano con Giacomo Ometto.