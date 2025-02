Sport.quotidiano.net - Eccellenza, finisce 0-2 la partita che era stata sospesa e che è ripresa ieri dal 34’ del primo tempo partendo dallo 0-1. Chiesanuova spietata, non basta un Urbino generoso

2 (4-3-1-2): Alessandroni; Nisi, Boccioletti (27’st.Palazzi), Arcangeli (33’st.Santi), Bellucci; Tamagnini, Cusimano, Zancocchia (18’st.Pierpaoli); Bardeggia; Galante, Morelli (27’st.Montesi). All. Mariani(4-4-2): Fatone; Sfasciabasti, Perini, Tempestilli, Canavessio; Morettini, Russo, Tanoni, Sbarbati (11’st.Pasqui); Mongiello (49’st.Ciottilli), Palladino All. Mobili. Arbitro: Bevere di Chivasso. Reti: 13’ pt Mongiello (rig.) 42’ st Canavessio. Si riparte dal minuto 34 dopo esattamente dieci giorni dalla sospensione per nebbia. Si parte0-1 per gli ospiti grazie al rigore siglato da Mongiello prima della sospensione.che vuole la vittoria per avvicinarsi al terzo posto e, reduce da due sconfitte casalinghe, che prova a difendere il vantaggio.