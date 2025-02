Sport.quotidiano.net - Eccellenza. "Ancora niente è deciso in vetta. K Sport-Maceratese, un bel duello»

"Non è statoinall’essendocicosì tante gare". È quanto dice Sante Alfonsi che lo scorso anno ha vinto il campionato portando la Civitanovese in serie D. In questo momento in testa alla classifica c’è la KMontecchio Gallo che ha un punto in più della. "Un punto può fare morale, ma la strada – dice – èeffettivamente molto lunga. Nella passata stagione abbiamo vinto nella parte finale lo scontro diretto contro il Montefano e poi infilato una serie di successi salendo così in D. Sarà allora fondamentale il match che metterà di fronte K, ma attenzione perché nel frattempo non mancheranno le trappole quando entrambe affronteranno formazioni in lotta per un posto nei playoff o per salvarsi". Il tecnico ricorda la chiave che lo scorso anno ha permesso alla Civitanovese di tagliare per prima il traguardo.