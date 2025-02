Imiglioridififa.com - EA Sports FC 25 cambia Matchmaking? Al via i Test su Ultimate Team

EAFC Direct ha recentemente annunciato un’importante novità per gli appassionati di EAFC 25: un aggiornamento tecnologico al sistema didi Football. Questo, che durerà fino a 48 ore, è stato avviato per raccogliere dati e valutare potenziali miglioramenti futuri senza influire sugli esiti attuali delle partite. Scopriamo di cosa si tratta, come potrebbe impattare i giocatori e cosa aspettarsi da questa iniziativa.We're currentlying a technology systems update toin Footballfor up to 48 hours.Thisis intended to give us learnings for potential future upgrades without impactingoutcomes.We'll look to provide an update on thisin the.— EAFC Direct Communication (@EASFCDirect) February 20, 2025Cos’è ildelin?Secondo il post ufficiale di EAFC Direct, pubblicato il 20 febbraio 2025, ildi sviluppo staando un aggiornamento ai sistemi tecnologici che gestiscono ilin Football, una delle modalità più popolari del gioco.