Gqitalia.it - È uscito lo smartphone economico di Apple! Si chiama iPhone 16e ed è molto potente

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.rinnova il suoannunciando il nuovo16e. Considerato l'erede diSE 2022, l'ultimo telefono della Mela garantisce prestazioni fluide e velocissime con un’autonomia straordinaria, il tutto reso possibile grazie all’efficienza del chip A18, all’avanguardia nel settore, e al nuovoC1, il primo modem cellulare progettato da. La fotocamera Fusion da 48MP fa foto e video spettacolari, e grazie al teleobiettivo 2x integrato, è come avere due fotocamere in una, permettendo all'utente di fare zoom sul soggetto con qualità ottica. Grazie alle rivoluzionarie funzioni via satellite di, fra cui SOS emergenze, Roadside Assistance, Messaggi via Satellite e Dov’è, con16e l’utente può rimanere in contatto col mondo e ricevere aiuto quando ne ha più bisogno, anche se non ha accesso a una rete cellulare o Wi-Fi.