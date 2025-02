Ilfattoquotidiano.it - È stato revocato lo sciopero dei treni del 22 e 23 febbraio: “La circolazione sarà regolare”

lonazionale del personale del gruppo FS Italiane, Italo, Tper e Trenord indetto da alcuni sindacati autonomi dalle 21 di sabato 22 allo stesso orario di domenica 23.L’agitazione, come sempre avviene quando le date cadono nel week end, non avrebbe avuto fasce orarie di garanzie ma con determinatiassicurati. Ma ora in quelle ventiquattr’ore a rischio, comunica quindi Fs, ladei.Loeraproclamato dall’Unione sindacale di base e aveva tra le sue rivendicazioni quella legata al rinnovo del contratto nazionale degli autoferrotranvieri. È invece confermato al momento lo stop al trasporto pubblico locale in programma lunedì 24con modalità diverse in base alla località.L'articolo Èlodeidel 22 e 23: “La” proviene da Il Fatto Quotidiano.