E’ morto Lorenzo Pataro il poeta calabrese aveva 27 anni

Grande shock per la morte improvvisa di, giovanedi 27di Laino Borgo (provincia di Cosenza), molto conosciuto e stimato per le sue opere. Tra i suoi lavori spicca la raccolta Amuleti del 2022, che lo ha visto semifinalista al Premio Strega per la poesia. Nel 2021 ha ricevuto il premio Ossi di seppia e nel 2023 ha vinto Ritratti di poesia.Lavorava con il quotidiano Il Foglio e con la rivista di poesia Inverso. Molti hanno scritto delle sue opere, e sui social si diffonde il dolore e il cordoglio per la sua scomparsa.“È sconvolgente svegliarsi alle quattro del mattino e apprendere da Facebook che èun giovanedi 27. Si chiamava, viveva a Laino Borgo, un piccolo paese del Pollino. È sconvolgente perché gli avevo mandato qualche notte fa delle mie poesie che avevo appena scritto e lui domenica 16 febbraio mi ha mandato una mail con una raccolta di sue poesie inedite”, ha scritto ilFranco Arminio.