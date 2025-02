Metropolitanmagazine.it - È morto improvvisamente il poeta Lorenzo Pataro, aveva 27 anni

Leggi su Metropolitanmagazine.it

all’età di 27il giovane. Originario di Laina Borgo, in provincia di Cosenza, si è laureato in Lettere moderne e ha studiato Filologia Moderna all’Università di Salerno. Sui social è stato espresso grande cordoglio direttamente sulla sua pagina personale, con alcuni commenti dei suoi lettori e di chi lo conosceva personalmenteIl, già tra i finalisti del Premio Strega Poesia nel 2023 e del Premio Pontedilegno Poesia 2024 con la sua raccolta Amuleti,pubblicato solo pochi giorni fa su Instagram una sua opera dal titolo Biglietto lasciato prima di non andar via: “Se non dovessi tornare, sappiate che non sono mai partito. Il mio viaggiare è stato tutto un restare qua, dove non fui mai”. Ha pubblicato alcune sue opere su Repubblica e Il Foglio, ma anche su riviste e blog come Atelier, Interno Poesia, Poesia del nostro tempo, ClanDestino e Il sarto di Ulm.