È morto a 27 anni Lorenzo Pataro, scrittore di talento e collaboratore del Foglio

La notizia ha sconvolto il mondo dei giovani poeti:Patàro è venuto a mancare alla prematura età di 27. Poeta eper questo giornale e per altre testate sul web, la sua voce e la sua presenza si erano fatte sentire in maniera molto marcata all’indomani della pubblicazione della silloge Amuleti (2023), per la quale era stato anche candidato al premio Strega poesia, senza però approdare nella cinquina finalista.era un giovane poeta molto talentuoso, infatti aveva ricevuto l’attenzione di molti critici rinomati, dislocati qua e là all’interno della migliore carta stampata italiana. Cosa non da tutti, ovviamente. In lui era inoltre presente una sana dose di gentilezza, cosa, lo stesso, non scontata in questi periodi in cui è spesso il narcisismo e la spocchia a farla da padrona.