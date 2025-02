Thesocialpost.it - È morta a 21 anni Rita Cefariello. La madre aveva lanciato un disperato appello a Giorgia Meloni

Leggi su Thesocialpost.it

«Mia figlia èa causa di una polmonite che ha contratto dopo aver partecipato alla manifestazione del 22 novembre scorso, per chiedere alla Regione Campania di sbloccare i fondi Fna, che, nonostante i mesi di attesa, ancora non sono stati erogati alle famiglie». Con queste parole, Mariarca ha annunciato la morte di sua figlia, avvenuta questa mattina alle 10.30, nonostante i tentativi di rianimazione e i massaggi cardiaci. La, che il 27 gennaiorivolto unalla premiere al governatore Vincenzo De Luca, ora si trova senza parole per descrivere il dolore che sta vivendo. Una sofferenza che si intreccia con la rabbia di chi ha dovuto lottare su due fronti: contro la malattia e contro l’indifferenza delle istituzioni, nel tentativo di ottenere il rispetto dei propri diritti.