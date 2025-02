Metropolitanmagazine.it - È iniziato il processo a Yoon Suk-yeol, ex presidente della Corea del Sud

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Ha avuto oggi inizio a Seoul ilper insurrezione a carico dell’exdel SudSuk-, finito al centro di un’indagine penale dopo aver imposto la legge marziale lo scorso 3 dicembre, anche se solo per poche ore.è il primono a finire in tribunale con queste accuse; in caso di condanna, rischia fino all’ergastolo o alla pena di morte.Il politico è stato arrestato lo scorso 15 gennaio per aver guidato un’insurrezione ai danni delle istituzioni democratiche. Prima di finire in manette, si è rifugiato per settimane in un hotel. Questa mattina è stato prelevato dal carcere in cui si trova ed è stato scortato dalle auto ministeriali fino al tribunale, dov’è stato accolto da tremila agenti di polizia e alcuni manifestanti. AttualmenteSuk-è sospeso dall’incarico presidenziale: il 14 dicembre il Parlamento ha approvato l’impeachment nei suoi confronti.