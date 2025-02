Zonawrestling.net - E il suo Regno non avrà mai Fine?

Mentre scrivo questo articolo, ildi Athena come ROH Women’s World Champion ha superato gli 800 giorni.Ilpiù lungo da quando la cintura è nata nel 2021, 28 difese titolate fra AEW e ROH, se paragonato addirittura alle cinture femminile AEW (il Women’s World Title e il TBS Championship) è addirittura ilpiù lungo di tutte le compagnie di Tony Khan: dietro di lei, a diversa distanza, i regni di Jade Cargill (508 giorni, TBS) e Hikaru Shida (372 giorni, World Title).Se poi si guarda fuori dalla AEW e ROH, ildi Athena si colloca in ottime posizioni anche a livello mondiale: Bianca Belair (420), Becky Lynch (399), Rhea Ripley e Bayley (380) come WWE Women’s Champion, Deonna Purrazzo (343) e Gail Kim (232) come TNA Knockout Champion, in NWA manca veramente poco per eguagliare il record di Kamille (812), mentre già ha superato quello della attuale campionessa Kenzie Paige (543 mentre scrivo questo articolo, Ndr) e magari fare un pensiero a superare altri record storici.