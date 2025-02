Ilfattoquotidiano.it - “È il pesce dell’apocalisse, annuncia catastrofi imminenti”. L’avvistamento in spiaggia del pesce remo è un presagio di sventura?

Incontro ravvicinato del terzo tipo sulladi Baja California, in Messico, dove è stato trovato un esemplare di “”, anche noto come “”. Trattasi di una creatura marina non così comune da vedere, visto che vive negli abissi tra i 200 e i 1000 metri sotto la superficie dell’oceano. Sul web le immagini dellungo diversi metri hanno scatenato stupore ma anche qualche timore. Secondo diversi utenti, infatti, il suo avvistamento non porterebbe nulla di buono, e sarebbedi disastri.Non è la prima volta che unviene ritrovato dove non dovrebbe stare. Ad esempio era già successo in Giappone nel 2011, prima del terto e tsunami di Fukushima: coincidenza, questa, che ha contribuito ad alimentare il mito secondo cui la comparsa di tale animale sulla costa annuncerebbe cataclismi dietro l’angolo.