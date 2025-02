È il momento di Martinez Il suo agente | Lui è pronto È preparato e farà bene

Leggi su Ilnerazzurro.it

La giornata di oggi per l’Inter non è stata una delle migliori. Purtroppo, qualche ora fa, è arrivata l’ufficialità che il portiere titolarissimo della formazione nerazzurra, Yann Sommer, è stato vittima di una frattura alla testa della falange prossimale del pollice destro. L’infortunio metterà fuori causa il portiere svizzero per almeno un mese, saltando dunque sfide cruciali come quella con la Lazio in Coppa Italia e il Napoli in campionato. Lo svizzero potrebbe essere addirittura a rischio per la sfida di andata degli ottavi di finale di Champions League, contro una delle due olandesi, PSV o Feyenoord, passate rispettivamente a discapito di Juventus e Milan.L’indisponibilità del portiere elvetico aprirà finalmente le porte al secondo portiere Josepche avrà l’occasione di mettersi in mostra dopo una stagione vissuta in panchina.