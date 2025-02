Ilrestodelcarlino.it - E gli autisti incrociano le braccia. Sciopero di 24 ore per tutto il settore

Non solo i rincari sui prezzi dei biglietti. All’ordine del giorno, in casa Tper, c’è anche lodella prossima settimana. La segreteria regionale dell’unione sindacale di base - Usb lavoro privato ha infatti comunicato l’adesione allonazionale di 24 ore deltrasporto pubblico locale proclamato dalla stessa confederazione nazionale per lunedì 24 febbraio. Le modalità previste per servizi di bus e altre attività di competenza di Tper sono quelle consuete in questi casi. Per il personale viaggiante su bus e corriere del bacino di servizio di Bologna (nel quale rientrano anche Imola e circondario) lodi 24 ore si svolgerà, nel rispetto delle fasce di garanzia, dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio. Negli orari di, i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano non saranno garantiti.