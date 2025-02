È così stop Grande Fratello faccia a faccia tra Lorenzo e Mattia | dura reazione del pubblico

Leggi su Caffeinamagazine.it

, oggi 20 febbraio una nuova puntata del programma. Ad un mese dalla conclusione del programma gli animi sono ormai esasperati ed i gruppi ben divisi. A capo di uno c’èSpolverato, che non perde occasione per mettersi in mostra.Spolverato resta l’unico concorrente con il posto già garantito per la finale, che dovrebbe svolgersi entro la fine di marzo, a meno di un mese di distanza.>>“Non lo accetto, ho visto cose brutte”., Chiara in lacrime dopo l’uscita di Alfonsonte la nuova puntata del, in onda lunedì 17 febbraio, c’è stata una sola eliminazione e nessun altro finalista. A lasciare la casa è stato Alfonso D’Apice, ex volto di Temptation Island entrato in casa insieme all’ex fidanzata Federica Petagna.cerca di manipolare?Tornando a Spolverato, ha avuto un confronto connel quale è sembrato voler convincere a tutti i costi il concorrente ad agire in una determinata maniera, tanto che in molto hanno parlato di manipolazione.