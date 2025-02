Linkiesta.it - È Conte la vera quinta colonna di Trump nel nostro paese

Leggi su Linkiesta.it

In questi ultimi anni non siamo stati in molti, a sinistra, a voler ricordare la natura del Movimento 5 stelle e della leadership di Giuseppe, a rifiutare la ridicola teoria della sua evoluzione democratica e progressista (sua del movimento, ma anche sua di), a ribadire la più semplice e ovvia verità dei fatti, e cioè che il grillismo è stato la versione italiana delismo e delle forze pro Brexit. Un movimento nato e arrivato al successo, non per caso, da posizioni no euro, no vax e apertamente filoputiniane: esattamente il copione che sarebbe stato seguito dalla Lega di Matteo Salvini, che non se ne è mai discostato, e dai Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, fino a circa un anno prima di vincere le elezioni, perché è più furba di Salvini (ma in verità da quel copione non si sono mai discostati nemmeno i meloniani, come conferma ogni giorno la lettura della Verità).