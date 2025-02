Tvplay.it - “È colpa del Var”: clamoroso Juve, scoppia la polemica dopo l’eliminazione col PSV

In seguito aldalla Champions League dellantus per mano degli olandesi del PSV, èta lache riguarda il Var: le dichiarazioni sono piuttosto forti.Milan e Atalanta prima,ntus poi. Tre italiane sono state eliminate dalla corrente edizione della Champions League,aver disputato i rispettivi spareggi. Agli ottavi di finale soltanto l’Inter rappresenterà una formazione di Serie A e ciò chiaramente apre uno scenario di ombre preoccupanti in termini di ranking. L’ultima a soccombere dinanzi a un’avversaria al ritorno dei playoff è stata lantus, la quale non è riuscita a riaffermarsi contro il PSV,la vittoria casalinga all’andata per 2-1.“Èdel Var”:lacol PSV (LaPresse) – tvplay La squadra di Thiago Motta è stata battuta per 3-1 al Philips Stadion, durante un match che si è interamente deciso nella seconda frazione di gioco.