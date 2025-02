Iltempo.it - Dybala prende per mano la Roma e la porta agli ottavi: battuto il Porto

Una settimana di ansia. Ci sarà o non ce la farà a recuperare? Solo ora si può dire che tutta la preoccupazione dei tifosinisti ha avuto un significato. Ne è valsa la pena. Paulo, con una doppietta dallo splendore abbante,perla suae l'accompagnadi finale di Europa League. Sgretolata la resistenza del- 3 a 2 il risultato finale grazie al sigillo finale di Pisilli - con merito assoluto, specie se osserviamo il computo degli oltre 180 minuti totali. Già nella partita di andata laaveva tenuto ottimamente il campo del do Dragão, ma complice una gestione non impeccabile del direttore di gara tedesco Stieler non era riuscita a espugnare il fortinoghese. La vendetta è servita: i giallorossi non erano mai riusciti in tre precedenti europei a eliminare i dragões, l'ultimo dei quali la ferita era ancora bruciante.