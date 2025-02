Inter-news.it - Dybala porta la Roma agli ottavi di Europa League: KO Porto in dieci!

La, grazie a uno straordinario Pauloartefice di una doppietta e un assist, riesce a qualificarsidi finale dibattuto 3-2 all’Olimpico.PRIMO TEMPO – L’1-1 ingallo della scorsa settimana rimanda tutto all’incrocio in territorio Italiano. Si decide nella Capitale chi passadi finale ditra. La sfida di ritorno dei playoff all’Olimpico non si apre nel verso giusto per la squadra di Claudio Ranieri: è la squadra ospite, infatti, a sbloccare il risultato al 27?. I giallorossi pasticciano in uscita al 27? e permettono aighesi di conquistare il pallone e trovare il gol con Samu Omorodion, dopo il primo tentativo murato di Fabio Vieira. Al 35? ci pensa Paulo Dyabala a ristabilire la partirà dopo un ottimo lavoro di costruzione al quale collabora anche Shomurodov: tutto termina col sinistro in rete dell’argentino.