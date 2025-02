Internews24.com - Dumfries, la corsia destra è al sicuro. L’olandese è in forma smagliante

di Redazioneè una certezza per Inzaghi sulla. Il giocatore sta bene e lo sta dimostrandoUna delle certezze dell’Inter si chiama Denzelsta viaggiando a ritmi spediti e col suo rendimento sta dando una grossa mano alla squadra. Il 2025 – come riporta il Corriere dello Sport – è iniziato col botto per il giocatore, all’attivo già 5 reti e una rete annullata nel match europeo contro lo Sparta Praga senza considerare i legni colpiti con Milan e Juventus.In un momento non brillante ed esaltante per i nerazzurri,rappresenta dunque la nota positiva. Laè algrazie al classe ’96 che è il sesto giocatore di movimento più impiegato nella rosa: 2145? minuti sulle gambe nonché il terzo giocatore più efficace, davanti solo Lautaro e Thuram.