Dumfries e Cuadrado si ritrovano fuori dal campo | c’è lo zampino dei figli!

Da avversari a compagni fino a tornare avversari, ma restando sempre amici. Denzele Juansi rincontranodal rettangolo verde di gioco grazie ai. Ecco la dedica del colombiano per il nerazzurro.INCONTRO – È bastato un anno insieme all’Inter, nella scorsa stagione calcistica, per far nascere e consolidare un bel rapporto d’amicizia fra Denzele Juan. Nonostante il forte trascorso juventino e l’attuale avventura all’Atalanta, il centrocampista colombiano mantiene un bel rapporto con l’ex compagno olandese. A dimostrarlo è una foto postata sui social dai diretti interessati che, sorridenti, si stringono in un abbraccio mostrandosi davanti alla fotocamera dello smartphone.La reunion disenza Inter e AtalantaDEDICA – La reunion fraè avvenutadalquesta volta, o – almeno – non in quello di Serie A.