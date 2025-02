Liberoquotidiano.it - Due donne uccise a coltellate in un negozio. Repubblica ceca, chi è il killer: Europa sconvolta | Video

Un giovane di 16 anni è stato arrestato perché sospettato di avere accoltellato a morte duedopo essere entrato in una Hradec Kralove, nella. L'episodio è avvenuto nella zona commerciale della città, in via Akademika Bedrny. "Abbiamo raggiunto il sospettato circa dieci minuti dopo, a meno di un chilometro dalla scena del crimine", ha affermato un portavoce della polizia aggiungendo che il ragazzo ha aggredito una vittima direttamente nel, mentre ha raggiunto l'altra nel retro. Ancora ignota l'identità del giovanissimoe i motivi dell'agghiacciante gesto. Sabato scorso un siriano di 23 anni aveva accoltellato cinque persone a caso nel centro di Villach, in Austria, vicino al confine italiano e sloveno, uccidendo un ragazzo di 14 anni. Le autorità dopo qualche ora avevano classificato l'aggressione come un atto di terrorismo islamico.