Due alunni con disabilità esclusi dalla settimana bianca I genitori protestano ma la preside precisa | Massima collaborazione

Leggi su Orizzontescuola.it

Divampa la polemica in un istituto scolastico in provincia di Ancora. Dueconsarebbero statiorganizzatascuola per marzo. Ihanno presentato una diffida alla dirigente scolastica e invitato l’USR a intervenire entro due giorni per eliminare l’atto discriminatorio.L'articolo Duecon. I, ma la: “” .