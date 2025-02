Ilrestodelcarlino.it - DS 7, regina di stile e di mobilità green I motori sono a Diesel ma anche ibridi

La DS 7 rappresenta un approccio moderno e versatile alla, soddisfacendo ogni esigenza con soluzioni diversificate. Questo elegante Suv-coupé del Marchio francese si distingue per le sue varie opzioni di alimentazione, che spaziano dalla tecnologia ibrida plug-in allezzazionitradizionali. Per chi desidera esplorare laelettrica, la versione plug-in hybrid è perfetta, offrendo un'autonomia elettrica fino a 64 km e una potenza complessiva di 360 CV, con emissioni ridotte a soli 30 g/km di CO2. DS 7 vanta linee esterne eleganti e decise e un abitacolo curato, progettato per garantire comfort e. L'integrazione di un sistema di navigazione basato sull'intelligenza artificiale di ChatGPT offre un'esperienza di guida connessa e altamente personalizzata. Per chi preferisce lezzazioni classiche, la versione, dotata della tecnologia BlueHDi del Gruppo Stellantis, offre prestazioni efficienti.