Formiche.net - Droni, Pacifico e Iron Dome. Ecco le nuove priorità di Trump per la Difesa

Leggi su Formiche.net

Il segretario alladegli Stati Uniti, Pete Hegseth, ha ordinato ai militari Usa di predisporre un piano per tagliare l’8% delle spese del Pentagono entro il 24 febbraio, come confermato da una nota rilasciata dal dipartimento. La misura rientra nel più ampio piano di tagli al budget federale voluto da Donalde risulterà in una decurtazione di circa cinquanta miliardi di dollari rispetto a quanto stanziato dall’amministrazione democratica di Joe Biden. Secondo un memo inviato al Pentagono da Hegseth riportato dal Washington Post, i tagli non saranno generalizzati e riguarderanno specifici dossier. Sono contemplate 17 categorie di spesa che non saranno interessate dal provvedimento, tra cui la modernizzazione delle forze nucleari e l’acquisto dei. Questi tagli, recita ancora il comunicato del Pentagono, serviranno a reindirizzare i fondi verso “altre aree di spesa”, ritenute prioritarie dall’amministrazione