Dayitalianews.com - Drogava l’acqua di sua moglie per cercare di avvelenarla. Scoperto il piano criminale di un 50enne carpentiere. Rischia un’accusa di tentato omicidio. L’episodio a Monte San Biagio

Su di lui grava l’accusa di. Uncinquantenne diSan, è sotto inchiesta per aver cercato di avvelenare la. L’uomo avrebbe versato un’elevata dose di un farmaco in gocce nelbevuta quotidianamente dalla coniuge, utilizzando sempre la medesima bottiglia di plastica.La denuncia ai Carabinieri diSanLa scoperta di quanto accadeva ha spinto la donna, 47 anni, a rivolgersi ai Carabinieri diSan, che hanno subito proceduto al sequestro della bottiglia sospetta. La denuncia presentata ha fatto scattare l’indagine sul, avvenuto a fine gennaio.La decisione di lasciare la casa coniugaleProfondamente scossa, la donna ha scelto di abbandonare l’abitazione in cui viveva con il marito e i due figli già grandi.