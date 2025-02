Ilgiorno.it - Droga, soldi e pistole cariche. Madre e figlio in manette

La polizia ha arrestatoa Rozzano con l’accusa di spaccio di, detenzione e ricettazione di armi clandestine e detenzione abusiva di proiettili. I due, una donna di 37 anni e un giovane di 22 sono stati fermati dagli agenti del Commissariato Scalo Romana, che da tempo tenevano sotto osservazione il ragazzo, noto per precedenti legati al consumo di cocaina. L’operazione è scattata martedì intorno alle 15, quando i poliziotti hanno effettuato una perquisizione in un appartamento nel quartiere Aler, situato in via Stelle Alpine, dove era stato segnalato un insolito via vai di persone. All’interno dell’abitazione, gli agenti hanno rinvenuto oltre 5 chili di sostanze stupefacenti, circa 40mila euro in contanti, dueBeretta 7.65 rubate, entrambecon sette colpi e un’altra pistola Beretta 635 clandestina con cinque cartucce.