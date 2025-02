Tpi.it - Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 20 febbraio 2025

di, 20Questa sera, giovedì 20, alle ore 21,25 su Rete 4 torna, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti. Ma di cosa si parlerà? Quali sono gli? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.Paolo Del Debbio intervisterà Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, per commentare con lui la più stretta attualità politica, dall’urgenza di una pace fra Ucraina e Russia per arrivare alla questione economica italiana. Spazio, quindi, alla guerra in Ucraina e ai negoziati aperti, in Arabia Saudita, da Stati Uniti e Russia. Donald Trump, che al tavolo non ha voluto sedesse Zelensky, si è detto soddisfatto dei colloqui imbastiti con Vladimir Putin, promettendo di reincontrarlo entro fine mese.