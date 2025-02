Anteprima24.it - Dramma del male di vivere in Irpinia, 38enne trovato senza vita

Tempo di lettura: < 1 minutoSarebbe stato un gesto volontario quello che ha fatto trovareun uomo di appena 38 anni.La tragedia in, specificatamente nel comune di Serino, dove l’uomo risiedeva e sarebbe statoimpiccato alla finestra di casa.Immediato l’allert ai soccorsi da parte dei familiari quando si sono trovati davanti la macabra scena ma purtroppo per ilnon c’era già più nulla da fare e all’arrivo dei soccorsi, nonostante le manovre di soccorso, è stata dichiarata la morte.Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi e le indagini del caso.L'articolodeldiinproviene da Anteprima24.it.