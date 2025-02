Ilfattoquotidiano.it - Dovremmo essere felici del dialogo tra Russia e Usa al posto di lamentarci per il pallone perso

Lo scenario ucraino di questi ultimi giorni segna il misero fallimento dell’Unione Europea, come entità politica forte e autorevole, per colpa non dell’Europa in sé, in quanto popolo e continente, ma di una classe politica, che ha governato durante il periodo della guerra, mediocre, incapace e in malafede.La guerra, provocata e voluta dagli americani e dalla Nato, sotto l’amministrazione del “democratico” Biden, è stata alimentata e sostenuta da quasi tutti i governi occidentali. La linea della subalternità e della sudditanza agli Usa e alla Gran Bretagna, che avrebbe portato al declino dell’Unione Europea, è stata avallata e sostenuta da tutti i capi di governo e di stato, in Italia da quasi tutti i partiti: con in testa le destre e il Pd.L’Unione Europea non ha mai cercato la via diplomatica e la fine della guerra.