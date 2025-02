Spazionapoli.it - “Dovevo andare al Napoli”, la rivelazione sul post-Kvara: l’attaccante svela tutto!

Leggi su Spazionapoli.it

Calciomercato- Incredibiledel calciatore: doveva essere lui il sostituto ditskhelia, è il giocatore stesso a raccontarlo.Il calciomercato di gennaio è stato denso di complicazioni in casanella difficoltosa ricerca del sostituto ditskhelia. In particolare, il club azzurro ha visto saltare diverse operazioni prima di virare definitvamente su Noah Okafro, alternativa dell’ultimo minuto chiusa in grande fretta per regalare un giocatore in grado di rimpiazzare il georgiano almeno numericamente.Tanti sono stati però i tifosi rimasti delusi da tale scelta e lo stesso ds Manna ha fatto autocritica sul suo modo di muoversi ìn una recente conferenza stampa. Di certo, non c’è stata grande fortuna nelle tanti piste saltate.Lang-, laNon solo Garnacho e Adeyemi, infatti: arrival la conferma di come sia saltata anche la pista per Noa Lang.