Oasport.it - Dove vedere Milano-Schwerin stasera in tv, Champions League volley femminile: orario, programma, streaming

Leggi su Oasport.it

Oggi giovedì 20 febbraio (ore 19.00) si gioca, playoff di ritorno della2024-2025 di. La compagine lombarda ha vinto per 3-0 l’incontro d’andata disputato un paio di settimane fa in Germania e di fronte al proprio pubblico cercherà di blindare la qualificazione ai quarti di finale. Le ragazze di coach Stefano Lavarini dovranno conquistare almeno due set per proseguire la propria avventura continentale, in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 si giocherà il golden set di spareggio.LA DIRETTA LIVE DIDIDALLE 19.00Le meneghine, reduci dal successo in campionato contro Bergamo dopo aver infilato due pesanti ko contro Conegliano, partiranno con i favori del pronostico dall’alto di una caratura tecnica decisamente superiore rispetto a quella delle teutoniche.