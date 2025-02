Dove vedere la Roma oggi?

Leggi su Funweek.it

Dopo il pareggio 1-1 all’Estádio do Dragão, lasi prepara ad affrontare il Porto nella sfida di ritorno dei playoff di UEFA Europa League 2024/25. La partita, in programma per stasera 20 febbraio alle 18:45 allo Stadio Olimpico di, sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). Sarà inoltre possibile seguire l’incontro in streaming su NOW e Sky GO.Un pareggio prezioso all’andataLaha ottenuto un pareggio importante nella gara d’andata, un risultato che potrebbe rivelarsi fondamentale in vista del ritorno. Nonostante il vantaggio iniziale, i giallorossi hanno subito il gol del pareggio nella ripresa e hanno dovuto difendersi in inferiorità numerica nel finale a causa di un’espulsione.Il Porto pronto a dare battagliaIl Porto si è dimostrato un avversario di valore nella gara d’andata e cercherà di sfruttare le proprie qualità per ribaltare il risultato e qualificarsi al turno successivo.