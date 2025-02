Oasport.it - Dove vedere in tv la Superbike, GP Australia 2025: orari, programma, streaming

L’attesa sta per finire. Da venerdì 21 a domenica 23 febbraio si terrà a Phillip Island il Gran Premio d’, primo dei dodici appuntamenti previsti quest’anno nel Mondiale. Fari puntati sul possibile testa a testa per il titolo tra il campione iridato in carica della BMW Toprak Razgatlioglu ed il ducatista ufficiale Nicolò Bulega.L’emiliano, reduce da una splendida stagione da rookie e da una pre-season molto incoraggiante, è pronto a giocarsi sin da subito il Mondiale candidandosi al ruolo di favorito per il successo sul tracciatono. Ambizioni importanti anche per il suo compagno di squadra Alvaro Bautista e per le altre Ducati di Andrea Iannone e Danilo Petrucci, senza sottovalutare in ottica podio le Yamaha di Andrea Locatelli e Remy Gardner.Tutte le sessioni principali del weekendno verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport MotoGP (le tre gare anche su Sky Sport Uno), mentre la direttasarà disponibile su Sky Go e NOW.