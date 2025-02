doValue in Italia | perfezionati nuovi mandati di gestione per 15 miliardi di GBV

Dayitalianews.com - doValue in Italia: perfezionati nuovi mandati di gestione per 1,5 miliardi di GBV

Verona – 18/02/2025S.p.A. (“” o la “Società”, Euronext Milan DOV.MI), principale provider in Sud Europa di servizi finanziari strategici, dellaimmobiliare e dei servizi a valore aggiunto, annunciaincarichi intramite la sua controllata Gardant S.p.A. (“Gardant”).Tra idi Special Servicing, Gardant ha ricevuto in affidamento nuove masse inda Amco, che si aggiungono a quanto già gestito per Amco dal Gruppo tramitee Gardant. Il portafoglio è composto da crediti sia UTP che NPL, prevalentemente corporate, costituite sia da posizioni secured che unsecured.Gardant ha assunto i ruoli di Master Servicer e Special Servicer in una cartolarizzazione multioriginator di NPL promossa da Luigi Luzzatti S.C.p.a. (“Luzzatti”), società consortile controllata da 19 Banche Popolari.