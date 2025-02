Lapresse.it - Dossieraggio, Copasir: “Lo Voi ha ribadito correttezza operato Procura Roma su caso Caputi”

È durata più di tre ore l’audizione deltore capo di, Francesco Lo Voi, sulla vicenda di Gaetano, il capo di gabinetto della Premier Giorgia Meloni. Il dirigente delladella Repubblica di, secondo quanto apprende LaPresse, nell’illustrare davanti al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica il, haladell’delladi, l’assoluta infondatezza, in fatto e in diritto, delle accuse a lui rivolte rispetto alla presunta rivelazione di notizie, coperte da segreto, che sarebbero state comunicate dalladiad alcuni giornalisti sull’indagine iniziata dopo la presentazione di una denuncia querela del capo del gabinetto della premier, Gaetano. Era stato il Dis a presentare alladella Repubblica di Perugia un esposto.