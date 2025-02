Tvplay.it - Doppio addio Milan, si fa piazza pulita: altra rivoluzione rossonera

Il, scosso dall’eliminazione in Champions, pianifica le prossime mosse. Presa una decisione su Theo Hernandez.Una mazzata, che porterà ad inevitabili conseguenze. La precoce eliminazione in Champions League per mano di un Feyenoord tutt’altro che ingiocabile ha sto il, convinto di poter passare il turno dopo la vittoria ottenuta nella gara di andata e gli acquisti fatti durante la sessione invernale del mercato. Il destino di Sergio Conceicao, ora, dipenderà dai risultati che otterrà in campionato: senza quarto posto, andrà via. Già deciso, invece, il futuro di alcuni top player: per loro non ci sarà più spazio in rosa. E’ il caso, ad esempio, di Theo Hernandez. Ma non solo., si fa– TvPlay.it (Ansa)La pazienza nei confronti del terzino francese, in particolare, risulta finita.